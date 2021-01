‘Huizenkopers wijken vaker uit naar provincie’

Randstedelingen verhuizen steeds vaker naar de provincie en dan met name naar Overijssel, Groningen, Flevoland en Drenthe. De redenen daarvoor zijn de verzadigde woningmarkt in de grote steden en de sterk stijgende huizenprijzen in de omringende gemeenten, zo constateert hypotheekadviseur De Hypotheker. Ook zijn steeds meer kopers op zoek naar meer leefruimte door de coronacrisis, vult huizenverkoopwebsite Funda aan.

Het aantal hypotheekaanvragen steeg vorig jaar in Overijssel en Groningen met respectievelijk 37 en 35 procent, aldus De Hypotheker. In Flevoland en Drenthe steeg het aantal aanvragen ook met ruim 30 procent. Volgens de hypotheekadviseur is de kans, mede door de verhuisdrift van randstedelingen, groot dat ook in Overijssel, Flevoland, Drenthe en Groningen de huizenprijzen sneller zullen stijgen.

De groeiende populariteit van deze provincies wordt waarschijnlijk versneld door de coronacrisis, constateren zowel De Hypotheker als Funda. ‘Ook is het woon-werkverkeer een minder grote belemmering om een huis in de regio te kopen, nu thuiswerken naar verwachting ook ná de crisis gemakkelijker zal worden.’ Funda-topman Quintin Schevernels verwacht dat deze trend dit jaar verder doorzet.

Ondanks de krapte op de woningmarkt, verwachten kopers en verkopers dat de huizenmarkt in 2021 iets zal ontspannen, zo komt naar voren in de maandelijkse index van huizenverkoopwebsite Funda, zonder dat direct duidelijk wordt waar die verwachting op gebaseerd is. De geënquêteerden denken dat ‘de markt over een half jaar wat gunstiger is voor het kopen van een huis en wat ongunstiger voor het verkopen van een huis, dankzij meer aanbod en lagere huizenprijzen”.

Funda verwacht dat starters in 2021 het flexibelst zijn in hun zoektocht naar een woning. Zij zijn het meest bereid om af te wijken van hun plan om hun kansen te vergroten, volgt uit de Funda-enquête. Starters zullen bijvoorbeeld sneller een aankoopmakelaar inschakelen of zoeken in een andere regio. Ook zullen ze eerder bereid zijn om hun budget te verhogen of hun woonwensen aan te passen. Dit komt overeen met de trend die Funda schetste in november dat kopers in de huidige markt steeds vaker concessies doen.