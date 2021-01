Politie zocht vergeefs naar mes dodelijke steekpartij Venlo

De rechercheurs zochten maandag op de Azaleastraat, waarbij ook struiken werden gesnoeid. In struiken en tuinen werd onder meer gezocht met een metaaldetector en een drone, vergeefs naar bleek.

Verdachte van de dodelijke steekpartij is een 39-jarige Portugees. Hij vluchtte na de steekpartij naar Spanje, waar hij niet veel later werd opgepakt. Hij zit inmiddels in een Nederlandse cel.

Het 26-jarige slachtoffer en de verdachte kenden elkaar. Al een week voor de fatale steekpartij meldde de vrouw zich bij de politie omdat ze ‘vervelende berichten’ ontving, aldus de politie. Een week later zou ze op het politiebureau langsgaan omdat ze weer berichten had gekregen. De dag dat ze langs zou gaan, werd ze doodgestoken. De man heeft inmiddels bekend, liet het Openbaar Ministerie eerder al weten.

Inmiddels is ook duidelijk dat de man al eerder iemand heeft gedood, namelijk in 2005 in Engeland. De straf hiervoor zat hij in een Portugese gevangenis uit.