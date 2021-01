Burgemeester Washington en gouverneurs: kom niet naar inauguratie

‘6 januari is nu een baanbrekend moment in de Amerikaanse geschiedenis”, schrijven gouverneurs Ralph Northam (Virginia) Larry Hogan (Maryland) en burgemeester Muriel Bowser over de aanval op het federale parlementsgebouw. ‘We zijn dankbaar voor de moedige inspanningen van elke wetshandhaver, reservist en ehbo’er die heroïsch hebben samengewerkt om het Capitool veilig te stellen en te verzekeren dat de democratie van onze natie zegevierde.’

De bestuurders stellen dat Amerikanen de inauguratie ‘vanwege unieke omstandigheden’ beter virtueel kunnen bijwonen. Northam, Hogan en Bowser noemen daarbij ‘de gewelddadige opstand van vorige week’ en de coronapandemie, die momenteel ongekend huishoudt in de VS.

‘In deze beproevende tijd was 6 januari een duister moment voor ons land. Maar we weten dat we sterker uit deze periode komen omdat Amerikaanse idealen sterker zijn dan één extreme ideologie”, aldus de burgemeester en de twee gouverneurs. Eén van hen, Hogan, is een Republikeinse partijgenoot van president Trump.

De FBI waarschuwde maandag al dat in aanloop naar de beëdiging van Joe Biden verspreid over het land gewapende protesten worden gepland. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van de staten zouden acties op het programma staan.