‘Schorsingen en arrestatie onder agenten Capitoolpolitie’

Zeker twee agenten van het politiekorps dat het Amerikaanse parlementsgebouw beveiligt, zijn geschorst en één agent is gearresteerd naar aanleiding van de bestorming van het Capitool door een meute woedende Trump-aanhangers woensdag. Naar tien tot vijftien dienders van de Capitoolpolitie loopt een onderzoek in verband met de massa-aanval op het parlement in Washington.