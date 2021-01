Twitter grote verliezer op Amerikaanse beurs na verbannen Trump

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen gesloten. Onder meer het aandeel Twitter zakte flink in waarde, omdat het socialemediabedrijf heeft besloten het account van de Amerikaanse president Donald Trump definitief te sluiten. Beleggers waren met hun aandacht verder vooral bij de ontwikkelingen rond het coronavirus en de politieke discussie over een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump.