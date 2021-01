Topvrouw VNO-NCW: paniek bij ondernemers

Ondernemers zijn in paniek en het water staat hen nu echt aan de lippen, stelt VNO-NCW-topvrouw Ingrid Thijssen. Door de almaar aanhoudende coronacrisis beginnen volgens haar de privévermogens van ondernemers en eigen vermogens van bedrijven op te raken. De ondernemersvoorvrouw benadrukte maandag op de digitale nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat zelfs spaargeld dat apart is gezet voor de studie van de kinderen bij ondernemers opraakt omdat ze dit in hun eigen bedrijf moeten steken.

De boodschap van de VNO-NCW-voorzitter was dat de huidige overheidssteun voor ondernemers niet voldoende is, zeker nu de lockdown naar verwachting met drie weken wordt verlengd. Er wordt achter de schermen al wel weer druk gepraat met het kabinet over een uitbreiding van de steun, bevestigde Thijssen. ‘Er zijn wel tien of twaalf punten waar we over in gesprek zijn.’

VNO-NCW heeft de indruk dat er nu nog steeds veel bedrijven buiten de boot vallen bij de steunregelingen. Daarom zou de omzetdrempel om voor steun in aanmerking te komen, omlaag moeten. En de maximale vergoeding moet van de lobbyclub juist omhoog. Andere belangrijke punten in de gesprekken met het kabinet zijn een garantiefonds voor evenementen en meer hulp voor starters.

Oplossing

Daarnaast wil de organisatie dat er een oplossing wordt gevonden voor de vermogens van ondernemers die uitgeput raken. ‘Als de economie straks weer opengaat hebben ondernemers ook weer geld nodig om bijvoorbeeld weer voorraden in te kopen”, aldus Thijssen.

De verwachte uitbreiding van het steunpakket moet vooral de hardst getroffen sectoren helpen, kwam zondag al aan het licht. Restauranteigenaren en kroegbazen moeten hun zaak al lang gesloten houden, en sinds half december zijn ook de meeste winkels dicht. Verder is de evenementensector hard geraakt. De ministers Wopke Hoekstra, Eric Wiebes en Wouter Koolmees gaan de komende tijd bekijken hoe de getroffen bedrijven nog beter geholpen kunnen worden. Mogelijk worden bestaande regelingen uitgebreid of worden er zelfs extra regelingen in het leven geroepen.