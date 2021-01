Eerste Moderna-vaccins ook in buurlanden gearriveerd

De eerste doses van het coronavaccin van Moderna zijn maandag ook in buurlanden aangekomen. In tegenstelling tot Nederland is de plek waar de vaccins bewaard worden uit veiligheidsoverwegingen geheim.

In Duitsland arriveerden 60.000 doses van het Moderna-vaccin, dat vorig week door de Europese Unie werd goedgekeurd voor gebruik. De vaccins worden dinsdag verspreid over de 16 deelstaten van de bondsrepubliek. Duitsland verwacht dit jaar ongeveer 50 miljoen doses van Moderna. Tegen het einde van het eerste kwartaal moeten er daarvan al zo’n 2 miljoen geleverd zijn. Volksgezondheidsminister Jens Spahn heeft aangegeven dat mensen niet mogen kiezen welk vaccin ze krijgen toegediend. Behalve Moderna is in de EU ook het vaccin van Pfizer/BioNTech goedgekeurd.

In België zijn eveneens de eerste vaccins geleverd. Hoeveel het er zijn en waar ze liggen opgeslagen, wordt door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) geen mededeling over gedaan. In Luxemburg kwamen maandagmorgen 1200 doses aan. Ook Frankrijk verwacht de eerste lading van Moderna maandag. Daar gaat het om 50.000 doses.

Nederland

In Nederland kwam aan het einde van middag de eerste lading aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Vanuit het gespecialiseerde bedrijf in Brabant worden de vaccins verder verspreid over het land. Nederland heeft van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses besteld. In het eerste kwartaal worden naar verwachting circa 400.000 doses geleverd.

Van het vaccin van Moderna heeft de EU er 160 miljoen gekocht. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande over een extra bestelling.