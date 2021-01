Nog geen besluit ministerie over inzet Moderna-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het vaccin eerder al goed. De eerste levering kwam maandag aan in Nederland, maar het gaat om een beperkte hoeveelheid. Het ministerie zal dan ook moeten beslissen welk deel van de Nederlandse 60-plussers als eerste de prik krijgt.

De reactie van het ministerie op het advies komt in de brief aan de Kamer, die altijd laat op dinsdagavond wordt verstuurd, de dag voor een debat over de coronacrisis. De Kamer debatteert woensdag weer. Een woordvoerder van het ministerie kon maandag nog niets zeggen over wie de prik als eerste kan verwachten, of wanneer de inentingen met het Moderna-vaccin van start gaan.

Nederland heeft van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses besteld. In het eerste kwartaal worden naar verwachting circa 400.000 doses geleverd. Voor een goede bescherming tegen het virus zijn twee prikken nodig.