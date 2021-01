Guterres wil tweede termijn als topman Verenigde Naties

De sociaaldemocraat Guterres werd door de VN-Veiligheidsraad uitverkoren om de Koreaan Ban Ki-moon in 2016 op te volgen. Daarvoor was hij premier van Portugal en hoge commissaris voor de vluchtelingen bij de VN in Genève.

Afgelopen vrijdag zou Guterres zijn kandidatuur al in New York hebben besproken met de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, de VS, China, Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Volgens een aantal diplomaten is er in het VN-orgaan vooralsnog geen verzet gerezen.

Het is gebruikelijk voor een VN-secretaris-generaal om twee termijn te dienen. Dat is ook gelijk het maximum. De Algemene Vergadering van de VN, waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd, moet er wel mee instemmen.