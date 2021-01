Eerste vaccinatiedag op nieuwe priklocaties goed verlopen

De eerste vaccinatiedag op de priklocaties in Den Haag, Amsterdam en Assen is goed verlopen. Maandag konden zorgmedewerkers uit verpleeghuizen in die regio’s zich laten inenten tegen het coronavirus. Per locatie zijn gedurende de dag ongeveer driehonderd personen ingeënt.

Amsterdam beet om 08.00 uur het spits af. Volgens een woordvoerster waren er geen problemen. In de regio Amsterdam-Amstelland krijgen in totaal zo’n 30.000 medewerkers uit verpleeg- en ziekenhuizen een prik tegen corona. De GGD is hier zeven dagen per week mee bezig, van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Ook in Drenthe verliep alles volgens plan. ‘Het ging precies zoals we hadden verwacht. Het is bijzonder goed verlopen en we zijn tevreden”, laat GGD Drenthe weten. In Assen werd om 09.00 uur de eerste prik gezet. Het vaccineren in deze regio gebeurt op de priklocatie naast het TT Circuit in Assen.

Zorgmedewerkers

Ook bij GGD Haaglanden waren geen problemen. Op de priklocatie bij het stadion van voetbalclub ADO werd om 10.00 uur de eerste zorgmedewerker gevaccineerd.

Vorige week begon het vaccineren van zorgmedewerkers uit verpleeghuizen in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week start het prikken van zorgmedewerkers in de rest van het land.

Ook ziekenhuismedewerkers die in de acute zorg werken, worden sinds vorige week gevaccineerd. Inmiddels hebben al meer dan 31.000 verpleegkundigen en artsen een eerste prik gekregen.