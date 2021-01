Curaçao versoepelt coronamaatregelen

Curaçao versoepelt vanaf woensdag een deel van de coronamaatregelen die sinds enkele weken gelden. De avondklok gaat van negen uur ‘s avonds naar elf uur ‘s avonds en geldt tot half vijf ‘s ochtends. Het alcoholverbod dat geldt voor restaurants, bars en in de openbare ruimte wordt opgeheven; alleen in casino’s mag nog steeds geen alcohol worden geschonken. Restaurants, die in de afgelopen weken om acht uur ‘s avonds moesten sluiten, mogen nu openblijven tot tien uur ‘s avonds, maar er mag alleen in de buitenlucht worden gegeten.