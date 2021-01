Dode bij brand in bejaardentehuis Zaltbommel

Bij een brand in een bejaardentehuis in Zaltbommel is een dode gevallen. De politie en brandweer doen nog onderzoek naar de identiteit van de overleden persoon, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ook is iemand van het verzorgend personeel met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor controle.