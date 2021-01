Ziekenhuizen bereid te helpen bij vaccinatie

Ziekenhuizen zijn bereid om te helpen bij het vaccineren van grote groepen mensen, wanneer de huidige vaccinatierondes achter de rug zijn en meer mensen in aanmerking komen voor een prik. ‘Als er een moment komt waarbij we kunnen helpen, zijn we daar zeker toe bereid. Maar die vraag is nog niet gekomen”, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

De vaccinatie is in Nederland begonnen met verpleeghuismedewerkers, artsen en verpleegkundigen van coronavleugels en intensive cares, en met ambulancepersoneel. Later komen ouderen en mensen met bestaande gezondheidsklachten aan de beurt, gevolgd door de rest van de bevolking.

De ziekenhuizen zelf kunnen meer medewerkers vaccineren dan eerder was verwacht. Ze hadden voldoende vaccin gekregen om ongeveer 33.000 mensen mee in te enten. Het blijkt echter mogelijk om meer uit een flesje te halen, met de inhoud van elk flacon kunnen niet vijf maar zes mensen worden gevaccineerd. Daardoor is er genoeg vaccin om 39.000 ziekenhuismedewerkers te vaccineren. Ziekenhuizen kunnen dan niet alleen hun vaste medewerkers op corona-afdelingen en ic’s inenten, maar ook de mensen die daar af en toe bijspringen.

Eerste prik

Inmiddels hebben al meer dan 31.000 verpleegkundigen en artsen een eerste prik gekregen. Kuipers verwacht dat de 39.000e vaccinatie eind deze week wordt toegediend. Daarna moeten de ziekenhuizen wachten op een nieuwe voorraad.

Kuipers benadrukt dat de vaccinaties pas net zijn begonnen en voorlopig nog geen groot effect zullen hebben. ‘Als je alle medewerkers van ziekenhuizen en verpleeghuizen bij elkaar optelt, zit je op 1 procent van de bevolking. Voor de druk op de ziekenhuizen zal dat nog niets doen.’

Mensen die het Pfizer-vaccin krijgen, moeten na drie weken een tweede prik krijgen om het effect te versterken. In Groot-Brittannië is de druk op ziekenhuizen zo gigantisch, dat de autoriteiten de tweede prik willen uitstellen. Dan kunnen meer mensen een eerste prik krijgen, zodat ze alvast een beetje beschermd zijn. In Nederland is dat voorlopig niet aan de orde, maar als de druk op ziekenhuizen zo groot wordt, is dat zeker het overwegen waard, aldus Kuipers.