Kinderombudsvrouw bezorgd over thuiszittende kinderen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor kinderen als de scholen nog drie weken langer gesloten blijven, schrijft ze in een brandbrief aan premier Mark Rutte.

‘Wij ontvangen verontrustende signalen van ouders en professionals die ons vertellen over de negatieve impact van de sluiting van de scholen voor hun kinderen. Ouders en professionals twijfelen, ondanks alle inzet, aan de kwaliteit van het geboden onderwijs. Ook zeggen zij dat zij kinderen onvoldoende kunnen ondersteunen”, aldus de Kinderombudsvrouw. Daarbij ontvangt haar organisatie signalen van situaties van onveiligheid voor een groeiende groep kinderen.

Rutte neemt dinsdag een definitief besluit of scholen dicht blijven na 19 januari. Kalverboer vraagt de premier om het belang van kinderen om fysiek op school onderwijs te volgen zwaar te laten meewegen in zijn afweging. Ook wil de Kinderombudsvrouw dat er meer geïnvesteerd wordt in herstelprogramma’s om de achterstanden bij leerlingen weg te werken die al ontstaan zijn of nog gaan ontstaan.