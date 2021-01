Moderna begonnen aan levering coronavaccins in EU

Het Amerikaanse bedrijf Moderna is maandag zoals verwacht begonnen aan de distributie van zijn coronavaccins in de Europese Unie (EU). Topman Stéphane Bancel spreekt van "een belangrijke dag voor Europa en zijn inwoners in de strijd tegen Covid-19". Moderna heeft een vaccin ontwikkeld dat na twee injecties ziekte voorkomt bij 94 procent van de mensen die het toegediend krijgen.

Ook in Nederland wordt de eerste levering maandag verwacht. De vaccins worden naar het gespecialiseerde bedrijf Movianto in Oss gebracht. Dit bedrijf werkt ook mee aan het distribueren van het eerder goedgekeurde vaccin van BioNTech/Pfizer.

Moderna heeft voor de distributie een overeenkomst gesloten met logistiek bedrijf Kuehne+Nagel. Met iedere EU-lidstaat is één centrale locatie afgesproken waar de partijen vaccins naartoe moeten worden gebracht. De landen regelen zelf de verdere distributie van het vaccin.

Positief advies

De Europese Unie heeft in totaal 160 miljoen doses van het vaccin vooruitbesteld. De Europese Commissie keurde het Moderna-vaccin vorige week goed voor toediening aan volwassenen, na een positief advies van het Europees Geneesmiddelenbureau.

Voor de productie heeft Moderna in Europa samenwerkingsverbanden gesloten met het bedrijf Lonza in Zwitserland, ROVI in Spanje en Recipharm in Frankrijk.