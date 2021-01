Burgemeester: beëdiging Biden beter beveiligen

De Democrate Bowser noemde het binnendringen van het parlementsgebouw een ‘ongekende terreuraanslag”. Ze zei in een brief aan waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf dat bij de beëdiging van haar partijgenoot Biden moet worden gekozen voor een andere aanpak dan bij vergelijkbare plechtigheden in het verleden.

De burgemeester kondigde aan met ‘lokale, regionale en federale partners’ in gesprek te gaan om betere samenwerking te regelen. Ze dringt in haar brief aan Wolf aan op een plan om alle gebouwen van de federale overheid in de stad te bewaken, berichten lokale media. Dan kan de lokale politie zich volgens haar toeleggen op andere zaken.

Bestorming

Bij de bestorming van het Capitool vielen zeker vijf doden, onder wie een agent. De speciale politiemacht die het gebouw beveiligt, kreeg naderhand het verwijt slecht voorbereid te zijn geweest op de ongeregeldheden. Lokale media berichten dat sommige radicale groepen al plannen smeden om ook rond de beëdiging Biden te demonstreren.

Biden had al duidelijk gemaakt vanwege de pandemie geen traditionele beëdiging met grote mensenmassa te willen. Ook in een ander opzicht wijkt de plechtigheid af van andere beëdigingen in het recente verleden: zittend president Trump wil niet naar de machtsoverdracht komen.