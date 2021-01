Grote vaccinatiecentra Engeland openen de deuren

Zeven grote vaccinatiecentra hebben de deuren geopend in Engeland. De priklocaties bevinden zich onder meer in sportstadions en een paardenrenbaan in steden als Londen, Bristol, Newcastle en Manchester.

Gezondheidsdienst NHS zegt dat deze week nog honderden andere priklocaties de deuren openen. Het totale aantal priklocaties in het land komt daarmee op 1200. Zo’n 600.000 tachtigplussers die op minder dan 45 minuten rijden wonen van een van de nieuwe centra, worden per brief benaderd. Zij kunnen telefonisch of via internet een afspraak maken of wachten tot in de buurt een priklocatie opent.

Het Verenigd Koninkrijk begon vorige maand als eerste Europees land met vaccineren en heeft inmiddels drie coronavaccins goedgekeurd: het gaat om middelen van Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech en Moderna. Het is de bedoeling dat medio februari zo’n 14 miljoen mensen zijn gevaccineerd.