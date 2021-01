Documentaire Ze noemen me Baboe ingezonden voor Oscars

De Nederlandse documentaire Ze noemen me Baboe is ingezonden voor de Oscars. They Call Me Babu, onder welke naam de film is ingestuurd, is ingezonden in de categorie Beste Documentaire.

De film is gemaakt door Sandra Beerends, Pieter van Huystee en de NTR. De film gaat over het kindermeisje Alima in het voormalige Nederlands-Indië. Haar verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië.

Het is dit jaar de 93e keer dat de Oscars worden uitgereikt. Eind december werd bekend dat een recordaantal van 215 documentaires is binnengekomen bij The Academy. Eerder lag dat record op 170 inzendingen.

De 93e editie van de Oscars zou op 28 februari plaatsvinden, maar in juni maakte organisator The Academy bekend dat de awardshow vanwege de uitbraak van het coronavirus is verzet naar 25 april.