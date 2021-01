Melania Trump na bestorming Capitool: geweld nooit acceptabel

De echtgenote van de Amerikaanse president Donald Trump heeft de bestorming van het Capitool publiekelijk veroordeeld. ‘Geweld is nooit acceptabel”, benadrukte Melania Trump, die in een verklaring ook de mensen bij naam noemde die om het leven kwamen tijdens de chaos in de Amerikaanse hoofdstad.

Melania noemde de gebeurtenissen van vorige week teleurstellend en ontmoedigend. ‘Het is inspirerend om te zien dat zo veel mensen gepassioneerd en enthousiast zijn over deelname aan een verkiezing, maar we mogen niet toestaan dat die passie leidt tot geweld”, benadrukte de presidentsvrouw.

Bij de bestorming van het parlementsgebouw in Washington vielen vorige week zeker vijf doden. Trump-aanhangers trokken aangemoedigd door de president naar het Capitool, waar op dat moment de verkiezingsuitslag formeel werd vastgesteld. Het geweld leidde in de VS tot grote verontwaardiging.

Verzoening

President Trump veroordeelde de onlusten uiteindelijk in een video op Twitter. Hij heeft zich niet publiekelijk uitgesproken over de mishandelde agent die om het leven kwam, Brian Sicknick. Melania deed dat wel in haar verklaring en zei ook dat haar hart uitgaat naar de andere mensen die omkwamen, onder wie Trump-aanhanger Ashli Babbit. Zij zou zijn doodgeschoten door politie.

Ingewijden verklaarden na de bestorming in Amerikaanse media dat Melania boos zou zijn op Trump, ook omdat hij niet naar de beëdiging van zijn opvolger Joe Biden gaat. Melania riep in haar verklaring op tot verzoening: ‘We moeten naar elkaar luisteren, kijken naar wat ons bindt en boven de dingen uitstijgen die ons verdelen”.