Coronazorgen drukken beurzen, Just Eat Takeaway koploper in AEX

De Europese aandelenbeurzen deden maandag een stapje terug, na de sterke koerswinsten in de eerste week van het nieuwe jaar. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de ontwikkelingen rond het coronavirus en de lockdowns in veel Europese landen. Ook begint deze week het cijferseizoen. Op het Damrak zette maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway de opmars voort.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 645,50 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 965,32 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Just Eat Takeaway, dat woensdag met resultaten komt, ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 2 procent. Het maaltijdbestelbedrijf profiteert van de coronacrisis omdat veel mensen eten thuis laten bezorgen aangezien restaurants al lange tijd gesloten zijn en de lockdown in Nederland naar verwachting met drie weken wordt verlengd. Het aandeel klom vrijdag al 3,5 procent. Grootste daler was bierbrouwer Heineken met een verlies van 1 procent.

Deutsche Telekom

Koffieconcern JDE Peet’s zakte dik 3 procent in de MidKap. Analisten van Société Générale schroefden hun aanbeveling voor het moederbedrijf van Douwe Egberts terug van kopen naar verkopen. Fitnessketen Basic-Fit verloor 1,4 procent door het vooruitzicht van een langere lockdown. Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans 0,8 procent. De bouwer ziet financieel directeur Hans Janssen per 15 april vertrekken naar zuivelbedrijf FrieslandCampina.

In Frankfurt won Deutsche Telekom 0,4 procent. Het Duitse telecomconcern bereidt volgens het Financieele Dagblad de verkoop voor van zijn Nederlandse dochter T-Mobile, de nummer drie op de Nederlandse telecommarkt na KPN en VodafoneZiggo. De Britse sportkledingverkoper JD Sports won 4,7 procent in Londen dankzij een sterk handelsbericht.

Tele2

Tele2 klom bijna 4 procent in Stockholm. De Zweedse telecomaanbieder heeft het Finse netwerkbedrijf Nokia (min 0,9 procent) uitgekozen voor de uitrol van het 5G-netwerk. In Parijs won Airbus 0,6 procent. De Europese vliegtuigbouwer heeft in 2020 veel minder nieuwe orders binnengesleept vanwege de malaise in de luchtvaartsector door de coronapandemie. Ook werden veel orders geschrapt door luchtmaatschappijen. Airbus hield wel vast aan zijn ambitieuze doelstellingen voor het nieuwe boekjaar.

De euro stond op 1,2163 dollar, tegen 1,2256 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 51,75 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 55,15 dollar per vat.