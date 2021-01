NPO-voorzitter bezorgd over toenemende dreiging voor journalisten

NPO-voorzitter Shula Rijxman maakt zich zorgen over de toenemende dreiging voor Nederlandse journalisten. ‘Onwaarheden, complottheorieën én polarisatie bestrijden we met één tegengif: de feiten”, aldus de voorzitter van de NPO in haar nieuwjaarstoespraak.

Volgens Rijxman is het in een democratische samenleving cruciaal dat journalisten hun werk in alle vrijheid kunnen blijven uitvoeren. ‘De ontwikkeling dat feiten worden ontkend, de wetenschap ter discussie wordt gesteld en steeds vaker hardop wordt getwijfeld aan het werk van journalisten, is gewoonweg gevaarlijk.’

Dat de NOS zich gedwongen voelde het logo van de satellietwagens te verwijderen is voor Rijxman een dieptepunt. ‘Dit zijn ontwikkelingen die je in een dictatuur zou verwachten, níet in een moderne democratie.’

De NPO spreekt voortdurend met alle omroepen en stimuleert innovaties om nepnieuws en desinformatie tegen te gaan. Ook voor nieuwe kandidaat-omroepen gelden die journalistieke normen en waarden, benadrukt Rijxman. ‘Het is belangrijk dat eventuele nieuwe omroepen de journalistieke codes ondubbelzinnig onderschrijven, maar natuurlijk vooral dat zij straks iets toevoegen aan wat er al is.’