Aandelen Twitter fors omlaag na verbannen Trump

Het aandeel Twitter heeft op de beurs een flinke tik gekregen nadat het socialemediabedrijf laat op vrijdag heeft besloten de account van de Amerikaanse president Donald Trump definitief te sluiten. In Frankfurt, waar het Amerikaanse bedrijf een tweede notering heeft, leverde Twitter 8 procent van zijn waarde in. Ook in de voorbeurshandel in de Verenigde Staten stond het aandeel Twitter flink lager.