Duitsland verwacht eerste lading Moderna-vaccin

De eerste doses van het coronavaccin van Moderna worden maandag verwacht in Duitsland. De distributie van het middel begint dinsdag, zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn in het programma Morgenmagazin. Duitsers die een prik krijgen, mogen volgens Spahn niet kiezen welk vaccin ze willen.

Duitsland begon vorige maand al mensen in te enten met het coronavaccin van het Duitse BioNtech en het Amerikaanse Pfizer. Daar komt nu het vaccin van het eveneens Amerikaanse Moderna bij. De Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), gaf vorige week groen licht voor het gebruik van dat middel.

De Duitse regering ligt in eigen land onder vuur omdat de vaccinatiecampagne te traag op gang zou komen. Critici klagen dat te weinig vaccins zijn veiliggesteld. De minister verwacht dat Duitsland in het eerste kwartaal zo’n 2 miljoen doses van het Moderna-vaccin krijgt geleverd. De teller moet voor het eind van het jaar op 50 miljoen doses staan.

In Duitsland zijn honderden vaccinatiecentra opgetuigd, onder meer in sporthallen en concertzalen. De autoriteiten zeggen dat in theorie 250.000 tot 300.000 mensen per dag geprikt kunnen worden. Sommige priklocaties worden echter nog niet gebruikt, omdat voorrang wordt gegeven aan het inenten van mensen in verpleeghuizen. Daar worden mobiele teams voor ingezet.