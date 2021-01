Koningin Máxima houdt virtuele toespraak bij bank in Pakistan

Koningin Máxima houdt maandagmiddag een online toespraak bij de lancering van Micropayments Gateway ‘Raast’ in Pakistan. Raast maakt dat kosten van kleine betalingen verminderd kunnen worden en het digitale betalingsverkeer wordt gestimuleerd. De koningin zal bij de lancering spreken in haar rol van pleitbezorger voor inclusieve financiering namens de Verenigde Naties.

In haar toespraak zal koningin Máxima ingaan op de mogelijkheden die Raast levert aan andere initiatieven in Pakistan om financiële diensten beter toegankelijk te maken voor de bevolking. Zo vergroot het systeem de mogelijkheid op een goede toegang tot en veilig gebruik van een bank- of spaarrekening, verzekeringen en digitale betaalmethoden. Dit is met name belangrijk voor mensen in achtergestelde posities zoals vrouwen, mensen met een laag inkomen en kleine boerenbedrijven en ondernemingen, zo zal de koningin maandagmiddag benadrukken.