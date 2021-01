Sociaal medium Parler ook verwijderd van internet door Amazon

Het conservatieve sociale medium Parler is praktisch verwijderd van het internet door het blokkeren van de servers van de onderneming Amazon Web Services van miljardair Jeffrey Bezos. Amazon had Parler gewaarschuwd dat Parler zou worden gestopt als het zich niet zou inspannen om gewelddadige inhoud te bestrijden. Parler is feitelijk van internet gegooid nadat ook Apple en Google de dienstverlening hadden opgezegd.

Parler wordt veel benut door rechtse aanhangers van president Trump die in november circa 74 miljoen stemmen kreeg maar de presidentsverkiezingen verloor van Joe Biden die zeven miljoen meer kiezers achter zich kreeg.

Parler werd in 2018 opgezet als een alternatief voor Twitter omdat dat medium zich schuldig zou maken aan censuur gericht tegen conservatieven in de VS. Parler claimt een onafhankelijk sociaal medium voor de vrijheid van meningsuiting te zijn en geen censuur te willen plegen.

De populariteit van Parler is mede daarom recent enorm gegroeid, onder meer nadat berichtendienst Twitter van oprichter Jack Dorsey de Amerikaanse president Trump van het platform had verwijderd. Veel boodschappen op Parler gingen over mogelijke nieuwe acties tegen de inauguratie van president Biden.