Viroloog Koopmans: eerst twee weken in quarantaine in China

De internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO die de oorsprong van de coronapandemie gaan onderzoeken in China moeten na aankomst eerst twee weken in quarantaine. ‘Ik heb zin in de missie, maar wat minder zin in de quarantaine”, zegt hoogleraar virologie Marion Koopmans, een van de onderzoekers.

Maandag werd bekend dat het tienkoppige team donderdag in China zal aankomen. Het team zou aanvankelijk begin januari arriveren, maar de komst werd uitgesteld omdat Peking weigerde toestemming te verlenen.

‘Ik ben blij dat we kunnen vertrekken, we zijn er klaar voor. We gaan eerst, ieder vanuit onze eigen hotelkamer, twee weken online door met het werk waar we al mee bezig zijn. Daarna is het plan om face-to-facecontact te hebben met onze Chinese collega’s. Dan bespreken we wat we allemaal precies willen bekijken”, vertelt de hoogleraar van het Rotterdamse Erasmus MC.

Eerste uitbraak

Deze eerste missie is volgens haar vooral gericht op het begin van de eerste uitbraak en wat daarvan inmiddels allemaal bekend is en wat niet. ‘Er zijn allerlei studies door deze en gene gedaan maar die informatie is nog niet echt goed bij elkaar gelegd. Dus daar beginnen we mee en kijken we wat we daarvan kunnen leren”, aldus Koopmans. ‘Het is een start, ik denk dat we nu niet moeten verwachten dat we dit in een bezoek even allemaal oplossen, dat zou heel erg onwaarschijnlijk zijn”, vervolgt ze.

De onderzoekers blijven naar verwachting ongeveer een maand in China.

Politiek ligt het onderzoek naar de herkomst van het virus erg gevoelig. Zo hebben de Verenigde Staten de Chinese autoriteiten verweten niet transparant te zijn geweest over de oorspronkelijke uitbraak.