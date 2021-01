Gezondheidsraad adviseert wie eerst coronavaccin Moderna krijgen

Nu er een tweede vaccin tegen het coronavirus is, van de farmaceut Moderna, is de volgende stap bepalen wie dat vaccin als eerste krijgt. Daarom komt de Gezondheidsraad met een advies over de toediening van het middel.

Nederland heeft 6,2 miljoen doses besteld bij Moderna, genoeg om 3,1 miljoen mensen in te enten. De eerste doses van het vaccin komen maandag in de loop van de dag waarschijnlijk aan bij het bedrijf Movianto in Oss. Van daaruit wordt het later verspreid over het land.

Voor eind maart zouden ongeveer 400.000 doses geleverd moeten zijn. Het kabinet kan afwijken van het advies van de Gezondheidsraad. Eerder adviseerde de raad tot twee keer toe om eerst ouderen in te enten. Het kabinet besloot juist om te beginnen bij de medewerkers van ziekenhuizen en verpleeghuizen. Het eerste beschikbare vaccin, van Pfizer en BioNTech, moest namelijk in grote hoeveelheden worden bewaard bij temperaturen van 70 graden onder nul.

Bij het vaccin van Moderna is 20 graden onder nul voldoende. Daarom meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vorige week dat het kabinet dit vaccin wil aanbieden aan bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap.

Begin deze week wordt bekend wanneer het vaccineren met Moderna zal starten, zo kondigde De Jonge vorige week al aan.