Eerste prik verpleeghuismedewerkers Amsterdam, Den Haag en Assen

Verpleeghuismedewerkers uit de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Drenthe kunnen zich vanaf maandag laten vaccineren tegen het coronavirus. Op de priklocaties in Amsterdam, Den Haag en Assen worden de eerste vaccins toegediend. Eerder begonnen de vaccinaties in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week start het prikken in de rest van het land.

De priklocatie in Amsterdam is in de RAI. In Den Haag kunnen mensen naar het stadion van voetbalclub ADO, waar een bouwwerk op de parkeerplaats staat. In Assen zijn de vaccinaties naast het TT-circuit.

Ongeveer 200.000 medewerkers uit de langdurige zorg hebben een afspraak kunnen maken voor de eerste vaccinatie en voor de herhaalprik drie weken later. Alle ruimte voor afspraken is inmiddels volgeboekt. Ongeveer 65.000 mensen die nu nog geen afspraak hebben, moeten enkele weken wachten tot er weer genoeg vaccinvoorraad is.

Na de zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook de 178.000 zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en 166.000 mensen uit de wijkverpleging en WMO-ondersteuning uitgenodigd voor de vaccinatie.