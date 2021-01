Suriname verwacht flinke stijging aantal coronagevallen

Het aantal Covid-19 positief geteste personen in Suriname zal de komende twee weken stijgen naar rond de honderd tot honderdtwintig gevallen per dag. Daarna zal een daling inzetten. Dat is althans de verwachting van de Surinaamse autoriteiten, zo maakten ze zondagavond tijdens een persconferentie in Paramaribo bekend.

Om deze prognose werkelijkheid te maken is het volgens minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid belangrijk dat de Surinamers zich de komende weken goed aan de coronamaatregelen houden. Alleen dan is er een kans op een daling van het aantal gevallen, zo zei de minister. Om dit doel te bereiken zullen de huidige maatregelen, zoals onder andere de avondklok tussen 19.00 en 05.00 uur, nog zeker een week gelden. Hoewel het aantal besmettingen de komende weken dus zeker zal stijgen, zal het volgens de minister geen gevolgen hoeven te hebben voor andere patiënten. De reguliere zorg zal gewoon door kunnen gaan.

De afgelopen weken lag het aantal positieve gevallen in Suriname tussen de tachtig en de honderd per dag. De verwachte stijging voor de komende twee weken is volgens Ramadhin direct terug te leiden naar de afgelopen kerstdagen en oud en nieuw. Veel mensen hebben zich volgens de minister die dagen niet aan de coronamaatregelen gehouden, maar juist volop gefeest.

Op dit moment kent Suriname 619 actieve besmettingen. In de afgelopen 24 uur zijn zestig van de 238 geteste personen positief gebleken voor Covid-19. Het aantal mensen dat op de intensive care ligt is dertien, terwijl de teller voor de overlijdensgevallen in Suriname op 133 staat. Het totaal aantal positieve gevallen sinds het begin van de corona-uitbraak staat nu op 7008.