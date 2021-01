Pelosi wil afzettingsprocedure tegen Trump in gang zetten

De Democratische voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zondag in een brief aangekondigd klaar te zijn om een afzettingsprocedure tegen scheidend president Donald Trump te beginnen, tenzij hij binnen enkele dagen uit zijn ambt wordt gezet.

Het Huis van Afgevaardigden zal maandag of dinsdag stemmen over een resolutie waarin vicepresident Mike Pence wordt opgeroepen een beroep te doen op het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet. Pence en kabinetsleden kunnen hiermee Trump uit zijn functie zetten als zij oordelen dat de president zijn taken niet meer kan uitvoeren.

Tot nu toe steunen 210 leden van het Huis van Afgevaardigden, bijna een meerderheid, een voorstel om aan te dringen op impeachment van de president na de rellen in en rond het Capitool van afgelopen woensdag. Trump-supporters belegerden toen het onderkomen van het Amerikaanse Congres, vielen het gebouw binnen en richtten vernielingen aan. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden.