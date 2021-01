‘Vliegtuig mogelijk uit elkaar gevallen bij raken water’

‘We weten het niet zeker. Maar als we naar de brokstukken kijken, dan liggen die verspreid over een gebied dat niet te breed is”, zei Nurcahyo Utomo maandag tegen Reuters. ‘Het is mogelijk gescheurd toen het water raakte, want als het in de lucht was geëxplodeerd, zou het puin breder zijn verspreid”, voegde hij eraan toe.

De Boeing 737-500 van Sriwijaya Air was met 62 mensen aan boord vertrokken voor een vlucht van anderhalf uur naar het 700 kilometer noordelijker gelegen Pontianak, een stad op het eiland Borneo, toen het plotseling van de radar verdween. Enkele uren later vonden duikers al brokstukken en onderdelen met daarop het registratienummer van het vliegtuig. Zondag zijn signalen van de zwarte dozen gevonden en die kunnen volgens de onderzoekers snel worden geborgen en leiden naar de positie van het wrak.