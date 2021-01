‘Vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’

Van Zutphen heeft onderzoek gedaan naar de duur van de schadeprocedures na klachten van tientallen veteranen. In totaal hebben honderden veteranen te maken met een te trage afhandeling, schat Van Zutphen. ‘Dat leidt tot veel stress en onzekerheid bij veteranen”, zegt hij in een interview met NRC.

Meestal moeten ze jaren wachten op een schadevergoeding die ze kunnen aanvragen naast het invalidepensioen waarop ze recht hebben. ‘Neem een veteraan die jonge kinderen heeft, maar over onvoldoende middelen beschikt om bijvoorbeeld een laptop te kopen voor thuisonderwijs. Vervolgens hoort de veteraan jaren later dat hij of zij recht heeft op een hoger inkomen, waarmee dat soort dingen wel betaald hadden kunnen worden. Dan is het leed al geleden. Dat is schrijnend en onverteerbaar”, aldus de ombudsman.

Volgens Van Zutphen zijn er onnodig veel medische keuringen en vaak lange discussies tussen juristen van Defensie en de advocaten van de veteraan. Ook is er sprake van verharding in de juridische procedures. ‘De veteranen en hun advocaten vinden Defensie te star en te karig. Defensie vindt de veteranen en hun advocaten te veeleisend.’