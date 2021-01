Inmiddels 31.000 medewerkers acute zorg zijn gevaccineerd

Er zijn tot en met zondag in de ziekenhuizen 31.000 medewerkers in de acute zorg gevaccineerd met het coronavaccin, meldt het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) na vijf dagen prikken.

Het vaccineren begon op woensdag. De meeste ziekenhuizen waren zaterdag al door hun vaccins heen, maar zondag kregen nog zo’n 1000 medewerkers een prik.

Maandag komt de laatste zending flacons, die tot en met vrijdag gebruikt worden om de laatste medewerkers in te enten. ‘Het is geweldig dat we de meest cruciale medewerkers zo snel kunnen vaccineren. De vaccinatiebereidheid is meer dan 95 procent”, zegt LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers. ‘We zien een grote waardering bij medewerkers dat er erkenning is voor hun belangrijke taak en de maatschappelijke ontwrichting die ontstaat door de ongekend hoge werkdruk in de acute zorg.’

Door optimale samenwerking tussen de ziekenhuizen en ambulanceposten is verspilling van het vaccin voorkomen. Door een gestandaardiseerde werkwijze konden zelfs zes in plaats van vijf doses uit één flacon gehaald worden. Dat betekent dat een kleine 40.000 medewerkers in de acute zorg kunnen worden ingeënt, aldus het LNAZ.