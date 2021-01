Patiënten in Britse ambulances wachten tot negen uur op opname

Patiënten die per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, moeten in Groot-Brittannië ongekend lang wachten voordat ze worden opgenomen. In sommige gevallen kan het wel negen uur duren voordat het ziekenhuis klaar is om de patiënt op te nemen, zei het hoofd van het college van verpleegkundigen tegen de zender Sky News.