Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft verder dalen. Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in Nederland bedraagt 2554, dat is 13 minder dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zondag zijn 212 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 73 minder dan zaterdag. Van hen zijn er 25 opgenomen op de ic, 19 minder dan zaterdag en 187 in de kliniek, 54 minder dan zaterdag. Gemiddeld zijn er deze week minder nieuwe opnames dan vorige week.