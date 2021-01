‘Verdacht’ pakket voor Poolse supermarkt is broodjesbestelling

Volgens de politie worden nu afspraken gemaakt zodat dit soort leveranties niet tot dergelijke ‘verdachte’ situaties kunnen leiden.

Vanwege de explosies van diverse supermarkten de afgelopen tijd besloot de politie de omgeving te ontruimen toen zondag het pakket voor de supermarkt aan het Molenpad werd aangetroffen. In Aalsmeer was al eerder een explosie bij een Poolse supermarkt, die staat aan de Ophelialaan. Sinds december zijn vijf ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten, die worden gerund door Irakese Koerden. Naast die eerste in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en in Beverwijk, waar twee keer bij dezelfde winkel explosies waren, bleef het een tijdje rustig. In januari was opnieuw een aanslag op een Poolse supermarkt. Dit keer was de winkel Warszawa XL aan het Paletplein in Tilburg het doelwit.