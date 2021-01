De eerste vaccinatiecampagne in Afrika is gestart op de Seychellen, een eilandenrepubliek ten noorden van Madagaskar. De president (Wavel Ramkalawan), zijn vrouw en enkele tientallen andere prominenten kregen als eersten een injectie in een ceremonie in een ziekenhuis in de hoofdstad Victoria die op tv te volgen was. De president riep iedereen daarbij op ‘zich te laten inenten om deze ziekte (Covid-19) te voorkomen”.