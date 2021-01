Japan treft nieuwe variant van coronavirus aan

Het Japanse epidemiologisch instituut zei tegen de krant Japan Times dat er nog geen aanwijzingen zijn dat de nieuwe variant erg besmettelijk is. Er wordt nog onderzocht of er sprake is van ernstige klachten en of de mutatie resistent is voor de vaccins.

Van de vier besmette mensen had een 40-jarige man geen symptomen toen hij aankwam, maar moest hij later met ademhalingsmoeilijkheden worden opgenomen. Een vrouw van ongeveer dertig klaagde over hoofdpijn, een tiener had koorts en een even oud meisje had helemaal geen symptomen. Ze werden positief getest tijdens hun quarantaine op de luchthaven.