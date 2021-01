Opnieuw drukte door sneeuwtoerisme bij Vaals

Net als vrijdag en zaterdag proberen talloze automobilisten zondag het sneeuwlandschap bij het Zuid-Limburgse dorp Vaals te bereiken. Ondanks oproepen van gemeente en politie om weg te blijven schuiven ook zondag weer talloze mensen aan in de files rond de enige plek in Nederland waar nog wat sneeuw ligt.

Bij een rotonde op de Rijksweg houden verkeersregelaars auto’s aan en vragen de inzittenden om niet de smalle toegangsweg naar het dorpje Vijlen in te rijden. Het is er veel te druk, zei een woordvoerder van de gemeente Vaals. ‘De handhavers vragen de mensen wat hun doel en bestemming is en als ze er niet per se moeten zijn, op een andere dag terug te komen. Ook wijzen ze de inzittenden er op dat er streng wordt gehandhaafd op fout- en wildparkeren. Maar meer dan een vriendelijk verzoek om niet door te rijden kunnen we niet doen.’ Hij kon niet zeggen hoeveel automobilisten desondanks het gebied in rijden.

Ook rond het Drielandenpunt in Vaals is het erg druk. De toegangsweg naar dit hoogste punt in het heuvelland is niet afgesloten, omdat deze weg toegankelijker en breder is dan die naar Vijlen. ‘Maar ook hier geldt: bij foutparkeren wordt streng opgetreden”, aldus de woordvoerder. Zaterdag schreven boa’s meer dan honderd boetes uit. De bermen langs de bossen waren toen platgereden door parkerende auto’s.

De politie doorkruist het gebied met extra patrouilles. De woordvoerder verwacht dat de drukte rond de schemering weer zal afnemen.