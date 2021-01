Verlenging lockdown op tafel tijdens Catshuisberaad

Wat moet er gebeuren na 19 januari als de huidige lockdown afloopt? Die vraag staat centraal tijdens het Catshuisberaad zondag waarin een deel van het kabinet overlegt met deskundigen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, over de coronaontwikkelingen.

Waarschijnlijk wordt de lockdown verlengd. Een verlenging van een week of twee ligt dan voor de hand, zeggen ingewijden. Aanscherping van de maatregelen wordt ook niet uitgesloten. De besmettingscijfers zijn nog steeds veel te hoog, zei premier Mark Rutte vrijdag nog. Wel lijkt het aantal ziekenhuis- en ic-opnames wat af te vlakken. Ook in andere landen zoals Duitsland is de lockdown verlengd.

Rutte en coronaminister Hugo De Jonge kondigden medio december een strenge lockdown voor vier weken af. Niet-essentiële winkels gingen dicht, scholen moesten hun deuren sluiten en online les geven en mensen werden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken.

Het tv-programma EenVandaag meldde vrijdag op basis van onderzoek onder ruim 25.000 mensen dat twee derde van de ondervraagden (65 procent) voor het verlengen van de huidige lockdown is. Precies een kwart van de ondervraagden is tegen verlenging.

Het kabinet maakt dinsdagavond op een persconferentie bekend hoe het na 19 januari verder gaat.