Ook Apple verwijdert Twitterconcurrent Parler uit App Store

Een dag na Google heeft ook Apple de socialenetwerk-app Parler verwijderd uit zijn App Store. Apple had Parler vrijdag 24 uur de tijd gegeven om controle op berichten in te passen. Volgens de techgiganten verschenen er te veel berichten op de app die aanzetten tot geweld.

Parler, met 10 miljoen abonnees en 4 miljoen actieve gebruikers, is bij veel aanhangers van Trump populair, juist omdat gebruikers er alles mogen publiceren, waar Twitter en Facebook steeds vaker schadelijke content weren. Trump heeft 2,3 miljoen volgers op Parler.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, haalde vrijdag Parler, een kleinere concurrent van Twitter, uit zijn Play Store. Volgens Google is via Parler afgelopen woensdag opgeroepen tot het gebruik van geweld bij de invasie van boze Trump-aanhangers in het Amerikaanse Capitool. Google eiste dat Parler de inhoud van de berichten, video’s en foto’s zou gaan controleren en zo nodig weren van het platform.

Twitter zette vrijdag het persoonlijke account van Trump, met 88 miljoen volgers, permanent op zwart vanwege herhaalde oproepen tot geweld en het veelvuldig verspreiden van onjuiste informatie. Trump beweerde wekenlang dat niet Joe Biden, maar hij de presidentsverkiezingen had gewonnen.