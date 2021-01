Plagiaat kost Oostenrijkse minister haar baan

Aschbacher ontkent opzet, maar zegt op te stappen om haar familie te beschermen en "verdere vijandigheid, politieke agitatie en beledigingen te voorkomen".

"Ik heb mijn werk altijd zo goed mogelijk geschreven om academische titels te behalen en ik vertrouwde op de beoordeling van gerenommeerde professoren", schreef de 37-jarige conservatieve politicus verder in haar verklaring.

De zaak kwam aan het licht via de Oostenrijkse plagiaatexpert Stefan Weber. Hij publiceerde erover nadat hij het de universitaire geschriften uitgebreid had doorzocht en gescand. Hij concludeerde dat ongeveer 20 procent uit andermans werk afkomstig was, zonder dat daarbij de juiste bronvermelding stond. Dat is een wetenschappelijke doodzonde.

Kanselier Sebastian Kurz zei op Twitter dat hij het besluit van Aschbacher respecteerde en bedankte haar voor het helpen redden van honderdduizenden banen tijdens de huidige pandemie.