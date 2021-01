Akwasi beraadt zich op rol binnen omroep ZWART

Rapper Akwasi beraadt zich op zijn rol binnen omroep ZWART. Dit zegt hij na de ophef die ontstond nadat bekend was geworden dat hij een radio-interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag had afgebroken. Hij pakte de laptops van de makers af en dwong ze de opname van het gesprek te wissen.

Akwasi wilde niet over zijn veelbesproken speech op de Dam vorig jaar juni spreken. "Mijn reactie na het misgelopen interview met de EO is niet goed te praten", zegt Akwasi in een korte reactie. "Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep ZWART zal zijn."

Omroep ZWART werd eind september door initiatiefnemers Akwasi en Gianni Grot gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie. De omroep heeft inmiddels ruim 57.000 leden aan zich weten te binden en probeert daarmee toegalaten te worden tot het omroepbestel.

Akwasi heeft afgelopen week schriftelijk en mondeling excuses aangeboden aan de makers van Dit is de Dag. De muzikant wist dat in het interview ook de Black Lives Matter-demonstratie aan bod zou komen op voorwaarde dat het niet "tergend lang" zou zijn. Toen het moment uiteindelijk werd besproken kapte Akwasi na enkele vragen over de speech het interview af en trok de stekkers uit de laptop van de technicus. Zo kwam er geen antwoord op de vraag of hij de woorden over het "trappen van zwarte piet" had voorbereid.