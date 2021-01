Paus noemt verzet tegen coronavaccin ‘suïcidale ontkenning’

Paus Franciscus noemt in een interview met de Italiaanse tv-zender Canale 5 het verzet tegen het coronavaccin ‘suïcidale ontkenning”. Hij spoort mensen aan zich te laten vaccineren en zegt zich volgende week te laten inenten tegen het virus.

Franciscus vertelt in het vraaggesprek, dat zondagavond wordt uitgezonden maar waarvan nu al gedeeltes zijn vrijgegeven, dat het vaccineren in het Vaticaan volgende week begint. ‘Er is een suïcidale ontkenning die ik niet kan verklaren, maar vandaag moeten we ons laten vaccineren”, aldus de paus.