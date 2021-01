Chinese automaker Nio voert concurrentie op met Tesla

De Chinese automaker Nio heeft een nieuw wapen in de concurrentiestrijd op het gebied van elektrisch rijden tegen marktleider Tesla. De fabrikant onthulde zaterdag zijn nieuwe sedan, die een directe rivaal moet worden voor auto’s van het Amerikaanse bedrijf, maar ook andere internationale spelers.

Aan de volledig elektrische ET7-sedan hangt een prijskaartje van 448.000 yuan , ruim 56.600 euro. Maar dan kunnen kopers in China nog subsidie krijgen. Voor een in China gebouwde Model 3 van Tesla geldt een vanaf prijs van 265.700 yuan. Volgens Nio-oprichter en topman William Li moet de ET7 meer als concurrent van de luxere Model S van Tesla worden gezien.

Nio lanceerde zaterdag ook een accupakket waarmee de actieradius van de auto’s verbeterd kunnen worden. Daarnaast wil Nio met een accuwisselsysteem de markt veroveren. Eind dit jaar moeten in China 500 accuwisselstations zijn gerealiseerd. Bestuurders hoeven dan niet te wachten bij laadpalen tot de accu vol is, maar kunnen direct doorrijden na een wissel.

Rivalen

Nio rekent vooral BMW, Mercedes-Benz en Audi tot zijn rivalen. Juist omdat Tesla volgens Li probeert om de ‘Volkswagen of Ford’ van de elektrische auto’s te zijn. ‘Wij mikken op het hogere segment”, zei hij.

Evengoed zal de nieuwe Nio vooral de concurrentie gaan voelen van Tesla is de algemene verwachting. Zeker omdat Tesla ondanks is begonnen met de verkoop van zijn ruimere SUV Model Y, die eveneens in China worden gemaakt. Volgens Tesla-topman Elon Musk heeft dit model, met een prijskaartje van 339.900 yuan, de potentie om alle verkooprecords te verbreken.

Sedan

Nio werkt ook aan een aantal andere auto’s waaronder nog een sedan. Volgens kenners biedt de Chinese markt voldoende ruimte voor verdere groei. Het autobezit in China loopt achter op dat van andere opkomende markten. Van de duizend Chinezen bezitten er gemiddeld 173 een auto.

Nio is vooralsnog alleen op de Chinese markt beschikbaar. De automaker heeft plannen om nog dit jaar de Europese markt te betreden.