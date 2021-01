Aantal coronapatienten in ziekenhuizen daalt verder

Het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten in ziekenhuizen is verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen 2567 mensen met corona. Dat is 69 minder dan vrijdag. Van hen liggen er 693 op de ic, een daling van 7 patiënten, en 1874 op de kliniek, 62 patiënten minder dan vrijdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Er zijn 285 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Van hen zijn er 44 opgenomen op de ic, 7 meer dan gisteren en 241 in de kliniek, 24 meer dan vrijdag. Gemiddeld zijn er deze week minder nieuwe opnames dan vorige week, aldus het LCPS.

Er liggen 7 Nederlandse Covid-patiënten op de ic in Duitsland, evenveel als de vorige dag. Vrijdag zijn er 13 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 4 op de ic.

‘We lijken licht over de top van het plateau te zijn. In de afgelopen week is het aantal opgenomen Covid-patiënten met 5 procent gedaald. Deze daling is het meest uitgesproken in de kliniek, het aantal opgenomen ic-patiënten toont nog slechts een geringe daling”, aldus het LCPS.