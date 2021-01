Angelique Houtveen stopt als dj bij 3FM

NPO 3FM-dj Angelique Houtveen gaat na vier jaar stoppen bij de zender, maakte ze zaterdag bekend op Instagram. De dj was sinds 2016 in verschillende programma’s op 3FM te horen.

‘Soms gooit het leven kansen op je pad die te mooi zijn om te laten liggen. Nooit makkelijk om zo’n keuze te maken. Helemaal niet om een tof station als 3FM achter te laten”, schrijft Houtveen. ‘Maar ik probeer altijd mijn hart te volgen en dat ga ik nu weer doen.’

Wat ze gaat doen is nog niet bekend. ‘Dat komt allemaal nog. Sowieso in m’n podcast en ook hier. Stay tuned”, schrijft ze. Het is volgens de jock geen echt afscheidsbericht, aangezien ze de komende weekenden nog op 3FM te horen is. ‘Maar ik wilde het wel laten weten omdat het al een beetje in de lucht hing hier en daar.’

Op de eigen website schrijft 3FM dat door het vertrek van Houtveen er een aanpassing in de programmering komt. De precieze details worden binnenkort bekendgemaakt.