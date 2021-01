Oostenrijk wil scholen heropenen door wekelijks thuistests

De teststaafjes hoeven slecht 1 of 2 centimeter in de neus te worden gestoken en de test is eenvoudig thuis uit te voeren. Ouders van basisscholieren kunnen hun kinderen helpen, leerlingen van middelbare scholen kunnen de test zelf uitvoeren. De testen moeten wekelijks voor de opening van de schoolweek worden uitgevoerd. Volgens een instructievideo is de test ‘net zo eenvoudig als neuspeuteren”.

‘Testen is eigenlijk de enige manier om deze moeilijke periode door te komen totdat we een hoge vaccinatiegraad hebben bereikt”, zei onderwijsminister Heinz Fassmann zaterdag op een persconferentie in Wenen. ‘Dit geeft ons de gelegenheid om de scholen te heropenen en open te houden.’ De testen zijn vrijwillig en gratis.

De Oostenrijkse regering beslist volgende week of het thuisonderwijs tijdens de lockdown wordt beëindigd en de scholen de lessen kunnen hervatten. De lockdown in Oostenrijk geldt vooralsnog tot 24 januari, maar de scholen zouden op 18 januari weer opengaan, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Volgens de autoriteiten zijn zaterdag 2300 nieuwe coronabesmettingen in het land vastgesteld.