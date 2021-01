Spaanse leger rukt uit voor ingesneeuwde mensen

Spaanse militairen zijn ingezet om automobilisten bij te staan die vast zijn komen te zitten in de sneeuw. Vooral ronde de hoofdstad Madrid zijn veel mensen door het winterse noodweer gestrand. De internationale luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas blijft zaterdag gesloten aldus de autoriteiten en de spoorwegen hebben alle treinverbindingen van en naar Madrid gestaakt, melden Spaanse media die schatten dat het er in tientallen jaren niet zo veel gesneeuwd heeft.

In de hoofdstad zelf rijden de bussen en vuilniswagens niet meer en de gemeente heeft mensen opgeroepen thuis te blijven. Maar de sneeuwval en temperaturen vaak ver onder nul treffen vrijwel heel het land. In 45 van de vijftig provincies van het land heerst dit weekend bitter koud winterweer, zelfs in de Noord-Afrikaanse enclave Ceuta aan Middellandse Zeekust. De kou is nog lang niet over want meteorologen voorzien een week met vaak temperaturen tot min 10 graden.

In gebieden die hoger liggen dan 600 meter valt vaak meer dan 20 centimeter sneeuw door de sneeuwstorm die de naam Filomena heeft gekregen. In de plaats Vega de Lourdes in het noorden van Spanje werd afgelopen week de laagste temperatuur ooit in het land gemeten. Het kwik daalde er tot -35,6 graden, meldt de meteorologische dienst van de provincie Léon.