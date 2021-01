Komende weken kans op hooikoortsklachten door pollen

Door het vochtige weer en de lage temperaturen sinds kerst is de pollenconcentratie laag gebleven. Half december kwam er al een waarschuwing van hooikoortsklachten omdat de eerste hazelaars en de vroegbloeiende elzen door de zeer warme november al vroeg in bloei kwamen. De verwachting was dat de elzenpollenconcentratie in december en januari flink zou oplopen. Maar volgens de Wageningen Univerity is de concentratie waarschijnlijk laag gebleven door het druilerige en kille weer. De twee dagen voor kerst liep de temperatuur nog flink op, maar viel er ook flink wat regen.

De volgende elzenpollenpiek is in de loop van februari of begin maart te verwachten. Bij de hazelaars lijkt er een grotere spreiding te zijn in het moment waarop ze in bloei komen. Volgens de weersverwachting van Weeronline is de kans behoorlijk groot dat het in de tweede helft van januari zachter wordt. Dit zou de bloei van de hazelaars kunnen stimuleren. Het zachte weer gaat wel gepaard met grotere regenkansen, waardoor de lucht regelmatig wordt schoongespoeld, aldus de Wageningen University.